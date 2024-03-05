Почетный знак за помощь в специальной военной операции появится в Воронежской области

В Воронежской области предполагается учредить почетный знак «За помощь в специальной военной операции». Его будут присуждать за значительный вклад в оказание благотворительной и волонтерской помощи участникам СВО и населению, проживающему в зоне проведения спецоперации.
Почетный знак также будут вручать за вклад в восстановление важных объектов инфраструктуры на территории проведения СВО. Проект документа опубликовали на сайте облправительства в понедельник, 4 марта.
В центре медальона изображена латинская буква Z, а под ней — соединенные в рукопожатии руки участника спецоперации и воронежского труженика. Руки переходят в символическое изображение сердца. На оборотной стороне помещена надпись: «За помощь в специальной военной операции». Диаметр медальона составляет 33 мм, а его толщина — 2,8 мм.
Ранее на вокзале Воронеж-1 в рамках военно-патриотической акции «Сила в правде» состоялось награждение волонтеров и общественников за безвозмездную помощь бойцам СВО и членам их семей. Активисты получили медали Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие». Подробнее об этом — в материале РИА «Воронеж».