Почетный знак за помощь в специальной военной операции появится в Воронежской области

В центре медальона изображена латинская буква Z, а под ней — соединенные в рукопожатии руки участника спецоперации и воронежского труженика. Руки переходят в символическое изображение сердца. На оборотной стороне помещена надпись: «За помощь в специальной военной операции». Диаметр медальона составляет 33 мм, а его толщина — 2,8 мм.