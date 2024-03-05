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Президент Молдовы обсудила с премьером Румынии развитие трансграничной инфраструктуры

Майя Санду встретилась в ходе визита в Бухарест с главой румынского правительства Марчелом Чолаку.
Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Аспекты двустороннего молдавско-румынского сотрудничества, развитие трансграничной инфраструктуры и европейскую повестку Кишинева обсудили на встрече в Бухаресте президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Собеседники подтвердили свою приверженность развитию трансграничной инфраструктуры и укреплению энергетических связей, что приближает граждан с обоих берегов реки Прут друг к другу», — отмечается в релизе пресс-службы президента.

На встрече Санду подчеркнула, что «безусловная поддержка Румынии помогает нам улучшить качество жизни дома и продвигаться решительными шагами на пути к вступлению в Европейский союз».

Майя Санду находится 5—6 марта с рабочим визитом в Бухаресте. В расписании визита также переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и встреча с представителями молдавской диаспоры в Бухаресте.