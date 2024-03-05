Президент Молдовы обсудила с премьером Румынии развитие трансграничной инфраструктуры

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Аспекты двустороннего молдавско-румынского сотрудничества, развитие трансграничной инфраструктуры и европейскую повестку Кишинева обсудили на встрече в Бухаресте президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
«Собеседники подтвердили свою приверженность развитию трансграничной инфраструктуры и укреплению энергетических связей, что приближает граждан с обоих берегов реки Прут друг к другу», — отмечается в релизе пресс-службы президента.
На встрече Санду подчеркнула, что «безусловная поддержка Румынии помогает нам улучшить качество жизни дома и продвигаться решительными шагами на пути к вступлению в Европейский союз».
Майя Санду находится