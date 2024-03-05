«Видел огромное количество женщин на всех континентах мира». Лукашенко считает белорусок самыми красивыми в мире

— Я за свои годы президенства видел огромное количество женщин на всех континентах мира. И я всегда ловил себя на мысли, что даже наших соседей, которые родные (я не беру русских, потому что русские — белорусы тут разницы нет). А я лично даже соседей других не очень воспринимаю и всегда думаю — нет, все-таки белоруски — это наше, это лучшее, — рассказал он.