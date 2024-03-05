«Видел огромное количество женщин на всех континентах мира». Лукашенко считает белорусок самыми красивыми в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусские женщины самые красивые в мире, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко назвал праздник 8 Марта всенародным, заметив, что это еще один повод задуматься о роли женщин в белорусском обществе, а также ответить на вопросы, все ли сделано, чтобы матери, жены, сестры и дочери были счастливы.
— Что еще надо сделать, чтобы наша Беларусь была краше и могла соответствовать красоте наших женщин? — спросил он.
А далее Лукашенко выдвинул тезис: красивее белорусских женщин нет в мире, и это его убеждение по жизни.
— Я за свои годы президенства видел огромное количество женщин на всех континентах мира. И я всегда ловил себя на мысли, что даже наших соседей, которые родные (я не беру русских, потому что русские — белорусы тут разницы нет). А я лично даже соседей других не очень воспринимаю и всегда думаю — нет, все-таки белоруски — это наше, это лучшее, — рассказал он.
Здесь же Александр Лукашенко повторил, что это его личное убеждение, и не исключил, что не все люди такую точку зрения могут поддерживать.
Еще глава Беларуси заметил, что в том числе поэтому он принял приглашение Белорусского союза женщин, чтобы поговорить на важные темы в канун 8 Марта.