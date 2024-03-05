Минниханов наградил двух ветеранов труда орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд награжден медалью «100 лет ТАССР» ветеран труда Рашиль Халиуллин. Еще один ветеран труда — Дания Давлетшина — отмечена за многолетнюю плодотворную работу на благо республики орденом «Дуслык».