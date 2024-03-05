МИД РФ: Нуланд решила подать в отставку из-за провала антироссийского курса

Дипломат сопроводила сообщение фотографией Нуланд со свечой во время посещения храма Рождества Христова в Одессе в 2014 году. «Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», — добавила официальный представитель МИД РФ.