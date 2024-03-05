МИД РФ: Нуланд решила подать в отставку из-за провала антироссийского курса

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.
Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена.
«Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат сопроводила сообщение фотографией Нуланд со свечой во время посещения храма Рождества Христова в Одессе в 2014 году. «Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», — добавила официальный представитель МИД РФ.