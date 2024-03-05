Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда… выдала ордера на арест двоих лиц: господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», — говорится в заявлении.
В марте прошлого года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им якобы осуществленную «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ является возмутительной и неприемлемой. Он добавил, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, выдавших ордер на «арест».
Дело возбуждено по статьям «Заведомо незаконное заключение под стражу», а также «Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».