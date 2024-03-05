Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова

В марте прошлого года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им якобы осуществленную «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.