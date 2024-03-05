Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов оценил разработки нижегородского вуза

Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов 5 марта посетил Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) с рабочим визитом. Он пообщался с сотрудниками вуза и студентами, а также ознакомился с цифровыми технологиями учебного заведения.
Целью рабочего визита стало знакомство с деятельностью вуза и его новыми разработками. На рабочем совещании Дмитрий Баканов рассказал о совместном с Министерством цифрового развития проекте. Он основан на создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая заработает с 1 апреля.
«Цифровизация сейчас везде в тренде, поскольку председатель правительства лично заинтересован, чтобы цифровые технологии проникали во все сферы жизни, — отметил Дмитрий Баканов. — Министерство транспорта не стало исключением. Коллегам на совещании я коротко рассказал о тех решениях, которые мы создаем совместно с Министерством цифрового развития по морскому и речному направлению. Создается национальная цифровая транспортная логистическая платформа. Первый ее этап — контроль и мониторинг грузопотока в администрациях морских портов. Законодательно это уже закреплено, и с 1 апреля эта система начинает работать».В рамках рабочей встречи Дмитрий Баканов наградил преподавателей и лучших курсантов Волжского университета почетными грамотами за вклад в развитие транспортного комплекса. Замминистра ответил на вопросы студентов и посетил их столовую. Дмитрий Баканов лично попробовал курсантскую еду на вкус. Он отметил, что обед из четырех блюд очень вкусный и сытный.
В конце визита сотрудники университета продемонстрировали свои новые разработки, которые используются в процессе обучения. Публике был представлен VR-тренажер «Криминалистический полигон» для подготовки юристов в сфере водного транспорта. По словам начальника отдела цифрового развития Волжского государственного университета водного транспорта Валерия Двенахова, такие технологии позволяют студентам окунуться в отрасль изнутри.
«Все современные технологии, в частности VR-тренажеры являются наиболее оптимальным внедрением в образование. С их помощью студенты и курсанты могут практически окунуться в отрасль изнутри. Они также могут подготовиться к реальным испытаниям, чтобы человек вместо методичек взаимодействовал и получал реальные навыки. Это более наглядно для обучения. Стоит заметить, что тренажер полностью разработан нашим университетом».
Студенты тоже рады новым технологиям. По их словам, тренажеры дополненной и виртуальной реальности делают обучение быть более полезным.
«Внедрение виртуальных технологий очень помогает студентам, — рассказал студент 4 курса института “Морская академия” ВГУВТ Егор Севантьев. — Виртуальная реальность — это шаг вперед. Если мы раньше могли прочитать об этом только в книгах или в интернете, то тут мы можем все увидеть и ощутить на себе».
В конце своего визита Дмитрий Баканов посетил Музей речного флота ВГУВТ.