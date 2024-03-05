Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов оценил разработки нижегородского вуза

«Цифровизация сейчас везде в тренде, поскольку председатель правительства лично заинтересован, чтобы цифровые технологии проникали во все сферы жизни, — отметил Дмитрий Баканов. — Министерство транспорта не стало исключением. Коллегам на совещании я коротко рассказал о тех решениях, которые мы создаем совместно с Министерством цифрового развития по морскому и речному направлению. Создается национальная цифровая транспортная логистическая платформа. Первый ее этап — контроль и мониторинг грузопотока в администрациях морских портов. Законодательно это уже закреплено, и с 1 апреля эта система начинает работать».В рамках рабочей встречи Дмитрий Баканов наградил преподавателей и лучших курсантов Волжского университета почетными грамотами за вклад в развитие транспортного комплекса. Замминистра ответил на вопросы студентов и посетил их столовую. Дмитрий Баканов лично попробовал курсантскую еду на вкус. Он отметил, что обед из четырех блюд очень вкусный и сытный.