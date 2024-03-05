Новую выплату для военных специалистов вводят в Нижегородской области

В Нижегородской области вводится выплата для военных специалистов, которые заключат контракт с 1 марта и попадут во вновь формируемые подразделения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, им будут выплачивать по 500 тысяч рублей.
Выплата предусмотрена указом главы региона Глеба Никитина «О единовременной выплате гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в составе вновь формируемых нижегородских именных либо отдельных подразделений».
С учетом федеральной выплаты материальная поддержка для таких специалистов составит 695 тысяч рублей.
Напомним, меры поддержки для семей бойцов СВО Нижегородской области продлили до конца 2024 года.