Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам

КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о признании неконституционными поправок в налоговый кодекс, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, станет началом избавления страны от режима Майи Санду, заявил РИА Новости представитель Гагаузской автономии в молдавском парламенте Александр Суходольский.
Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
«Мы все, жители Гагаузской автономии, верили в то, что решение Конституционного суда будет объективным и справедливым. Вся надежда в нашей стране осталась на судебную власть. Потому что исполнительная и законодательная власти захвачены “желтой” чумой в лице правящей партии “Действие и солидарность” (желтый цвет — символ правящей партии — ред.) и президента страны Майи Санду, и мы благодарны этому объективному решению, судьям КС. Мы уверены, что это свет в конце тоннеля, который приведет к спасению нашей страны от нынешнего правящего режима», — сказал Суходольский.
Он отметил, что изначально, когда власти принимали поправки в налоговый кодекс, было понятно, что они нарушают все нормы и договоренности 1994 года об особом правовом статусе Гагаузской автономии в составе Молдавии, а значит, они незаконны. «Хочу выразить благодарность всем людям, которые объединились вокруг этой проблемы. Неважно, представители каких политических сил это были. В решении этой проблемы принимали участие и исполком Гагаузии, и депутаты автономии, это большая общая победа нашего гагаузского народа», — подчеркнул депутат.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.