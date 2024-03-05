Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам

«Мы все, жители Гагаузской автономии, верили в то, что решение Конституционного суда будет объективным и справедливым. Вся надежда в нашей стране осталась на судебную власть. Потому что исполнительная и законодательная власти захвачены “желтой” чумой в лице правящей партии “Действие и солидарность” (желтый цвет — символ правящей партии — ред.) и президента страны Майи Санду, и мы благодарны этому объективному решению, судьям КС. Мы уверены, что это свет в конце тоннеля, который приведет к спасению нашей страны от нынешнего правящего режима», — сказал Суходольский.