Лукашенко хочет приготовить драники в финале белорусского реалити-шоу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта на встрече с активом Белорусского союза женщин получил приглашение на белорусское реалити-шоу, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, генпродюсер СТВ Юлия Криницкая рассказала о совместном проекте телеканала и Белорусского союза женщин «Есть девчонка одна». Шоу она назвала белорусским аналогом некогда очень популярного советского проекта «А ну-ка, девушки!».
— Цель нашего проекта — показать внутреннюю красоту белорусской женщины, а также популяризовать профессии, без которых невозможна жизнь общества, — пояснила продюсер, обращаясь к белорусскому президенту.
Она рассказала, что в первом сезоне проекта участвовали повара, социальные работники, воспитатели и доярки. И что сейчас начались съемки второго сезона реалити-шоу.
— Мы очень хотим пригласить вас к нам на финал шоу, который будет в октябре, — попросила Криницкая Александра Лукашенко.
— Что там делать надо? — поинтересовался он.
— Приглашаем вас в качестве почетного зрителя, — уточнила представитель телеканала.
— А я подумала, что надо что-то делать. Но я могу драники приготовить по своему рецепту, — заметил Лукашенко.
А затем добавил, что насчет участия в проекте необходимо поговорить с его пресс-секретарем. Мол, нужно условиться когда и куда ему нужно приехать, чтобы приготовить драники.