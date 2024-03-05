Электронное голосование на выборах президента в России в 2024 году

Для всех граждан, кроме жителей Москвы, электронное голосование будет проходить на портале ДЭГ. Заявление нужно заполнить на «Госуслугах» до 11 марта включительно. После ввода кода заявление уйдет в ЦИК и ему присвоят номер и статус «Учтено». Если вы вдруг передумаете, заявление об участии в ДЭГ можно отозвать в любой момент и либо выбрать участок для голосования, либо прийти на избирательный участок по месту жительства.