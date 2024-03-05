Выборы президента Российской Федерации — очень ответственное мероприятие не только для кандидатов, но и для избирателей.
К сожалению, не все могут явиться на голосование в установленные даты в определенный избирательный участок, так как-либо не прикреплены к нему из-за смены места жительства, либо не могут найти время, чтобы прийти туда в нужный срок. Для таких избирателей существует голосование в электронном виде.
Рассказываем, какие способы голосования существуют, как проходит электронное голосование на выборах президента в России в 2024 году и в каких регионах оно доступно.
Способы проголосовать на выборах президента в 2024 году
Вы можете отдать свой голос за будущего президента одним из наиболее удобных для вас способов.
|Способ
|Описание
|Голосование на выборах президента на избирательном участке по месту регистрации
|Каждый избиратель по месту регистрации прикреплен к определенному участку для голосования по месту регистрации. Достаточно прийти туда с паспортом, зарегистрироваться и получить бюллетень
|Голосование на выборах президента по месту нахождения
|При отсутствии регистрации возможно проголосовать на удобном избирательном участке (заранее нужно подать заявление о прикреплении к нужному избирательному участку на «Госуслугах») или на специальном участке для людей без регистрации (способ доступен и для людей, проживающих за границей)
|Голосование на выборах президента на дому
|Голосовать этим способом можно только в том случае, если отсутствует возможность прийти на участок по уважительным причинам, таким как: болезнь, инвалидность, необходимость ухаживать за близким родственником. Нужно предоставить соответствующие документы и подать заявление на голосование на дому
|Электронное голосование онлайн на выборах президента
|Онлайн можно проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из 28 регионов России.
Также существует возможность проголосовать досрочно. Об этом рассказал проект Новости Mail.ru.
Условия для электронного голосования за президента
Для того чтобы проголосовать на выборах онлайн, обратите внимание на следующие условия:
- Вам должно исполниться 18 лет до 17 марта включительно. Если в день выборов вы становитесь совершеннолетним, вы имеете полное право быть избирателем.
- Наличие полной учетной записи на на mos.ru (для проживающих в Москве) или «Госуслугах» (для жителей других регионов и граждан РФ, находящихся за границей).
- Подать заявление на участие в электронном голосовании с 29 января по 11 марта.
- В дни голосования необходимо зайти на сайт vybory.gov.ru, нажать кнопку «Участвовать» и выбрать в электронном бюллетене нужного кандидата. Актуальный список кандидатов в Президенты России в 2024 году представлен в проекте Новости Mail.ru.
В каких регионах доступно дистанционное электронное голосование
Вы можете участвовать в голосовании дистанционно только в том случае, если ваш регион упомянут в нижеуказанном списке:
- Республика Карелия;
- Республика Крым;
- Чувашская Республика — Чувашия;
- Алтайский край;
- Камчатский край;
- Пермский край;
- Архангельская область;
- Белгородская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Воронежская область;
- Калининградская область;
- Калужская область
- Курская область;
- Липецкая область;
- Московская область;
- Мурманская область;
- Нижегородская область;
- Новгородская область;
- Новосибирская область;
- Псковская область;
- Ростовская область;
- Свердловская область;
- Томская область;
- Челябинская область;
- Ярославская область;
- город федерального значения Севастополь;
- Ненецкий автономный округ.
Для граждан с постоянной регистрацией в Москве ДЭГ проводится на mos.ru, дополнительной регистрации не требуется. Авторизоваться можно при помощи учетной записи «Госуслуг».
Пошаговая инструкция, как проголосовать онлайн на «Госуслугах»
Если в вашем регионе проживания доступно ДЭГ, рассказываем, как участвовать в электронном голосовании на выборах президента через «Госуслуги».
1. Подтвердите учетную запись в личном кабинете на сайте «Госуслуг»
Это можно сделать также через некоторые банки. Важно, чтобы в системе были актуальные паспортные данные.
Если вы не можете подтвердить учетную запись через банк, можно обратиться в любой многофункциональный центр с паспортом и СНИЛС.
Без подтвержденной учетной записи следующие шаги в инструкции сделать не получится.
2. Подтвердите мобильный телефон на сайте «Госуслуг»
В день выборов на ваш номер придет сообщение с личным кодом для подтверждения того, что голосуете именно вы.
3. Убедитесь, что данные на «Госуслугах» сходятся с данными регистра избирателей.
Зайдите на платформу ЦИК, введите ФИО, год рождения и адрес электронной почты для проверки своих данных. Если данные не совпадают, подать заявление на участие в ДЭГ не получится. В таком случае следует изменить данные на «Госуслугах» или обратиться в многофункциональный центр лично с паспортом и СНИЛС.
4. Аннулировать заявление о выборе избирательного участка, если вы ранее голосовали по месту регистрации или пребывания
Этот шаг важно соблюсти в том случае, если заявление о выборе участка подавалось ранее. Если вы голосовали на каком-либо участке очно, следует аннулировать заявление на «Госуслугах» и подать новое — на участие в ДЭГ.
5. Подать заявление на ДЭГ
Для всех граждан, кроме жителей Москвы, электронное голосование будет проходить на портале ДЭГ. Заявление нужно заполнить на «Госуслугах» до 11 марта включительно. После ввода кода заявление уйдет в ЦИК и ему присвоят номер и статус «Учтено». Если вы вдруг передумаете, заявление об участии в ДЭГ можно отозвать в любой момент и либо выбрать участок для голосования, либо прийти на избирательный участок по месту жительства.
6. Дождаться даты голосования
С 08:00 15 марта до 20:00 17 марта вы можете зайти на платформу ДЭГ, авторизоваться через учетную запись «Госуслуг» и нажать на кнопку «Перейти к голосованию». После этого перед вами появятся условия ДЭГ. Ознакомившись и согласившись с ними, вы получите электронный бюллетень, в котором сможете выбрать нужного кандидата и проголосовать за него.
Пошаговая инструкция, как проголосовать онлайн жителям Москвы
Для жителей Москвы правила голосования немного отличаются. Так москвичи могут проголосовать на платформе mos.ru, для этого регистрироваться заранее не надо.
1. Зайдите в личный кабинет на mos.ru
На портале вы должны проверить, что ваша учетная запись полная. На сайте есть специальный сервис, который подскажет, какие данные нужно добавить, если пока что у вас отсутствует возможность проголосовать.
Авторизоваться на платформе можно удобным для вас способом, например, используя пароль и логин, с помощью которых вы заходите в личный кабинет на сайте «Госуслуг».
2. Подтвердите личность
Перед загрузкой электронного бюллетеня на mos.ru вы получите сообщение с цифровым кодом. Его нужно ввести в специальное поле, чтобы получить доступ к голосованию.
Также вместо сообщения на ваш мобильный телефон может поступить звонок с незнакомого номера. Не пугайтесь, таким образом платформа подтверждает вашу личность. Нужно будет ввести последние четыре цифры номера в специальную форму для ввода кода.
3. Проголосуйте
Выберите нужного кандидата, наведите курсор мыши на пустое окошко, кликните один раз левой кнопкой мыши для постановки галочки и нажмите кнопку «Проголосовать».
Вопросы и ответы
Возможно, у вас остались еще вопросы. Отвечаем на самые популярные.
Можно ли проголосовать очно на избирательном участке региона, в котором доступно ДЭГ?
Конечно. Если в регионе доступно ДЭГ, это не обязывает вас голосовать именно в электронном виде. Вы можете прийти либо на избирательный участок по месту регистрации, по месту жительства или месту пребывания (если заблаговременно подали соответствующее заявление) и проголосовать там. Как узнать номер нужного избирательного участка и как к нему прикрепиться, рассказали в проекте Новости Mail.ru.
Важно помнить, что если вы подали ранее заявление на участие в ДЭГ, его надо отозвать, иначе вы не сможете проголосовать очно на избирательном участке.
Можно ли проголосовать онлайн в регионе, где нет постоянной прописки?
Если вы находитесь, например, в Екатеринбурге, а прописка у вас во Владимире, то вы сможете проголосовать онлайн, если заранее подали заявление на «Госуслугах». Важно учесть, что голосование проводится по времени области, в которой действует прописка.
Временная прописка не подойдет, так как граждане с такой пропиской имеют право голосовать только на региональных выборах и референдумах.
Где можно подтвердить учетную запись для «Госуслуг»?
- Банки. Можно подтвердить учетную запись через банки, в которых открыт личный счет. При этом такие данные, как фамилия, имя, отчество, СНИЛС, номер телефона, серия и номер паспорта должны быть актуальными и совпадать со сведениями на портале «Госуслуг». В ином случае учетная запись пользователя не будет подтверждена.
- Центр обслуживания. В центр «Госуслуг» нужно прийти со своим паспортом и СНИЛС и попросить сотрудников подтвердить учетную запись. Ближайший к вашему дому центр можно посмотреть на карте.
- Почта России. Нужно перейти в личный кабинет на сайте «Госуслуг», выбрать «Подтвердить учетную запись заказным письмом», указать свой адрес и получить письмо через две недели. После этого необходимо ввести код, указанный в письме, на портале «Госуслуг».
- Электронная подпись. Для этого нужно установить специальную программу на компьютер, перейти в личный кабинет, выбрать сертификат ключа подписи и ввести ПИН-код для ее считывания.
Автор: Анна Морозова