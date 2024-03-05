Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство Беларуси

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство республики иностранцев, сообщает президентская пресс-служба.
Белорусские паспорта решено выдать 284 человекам, среди которых 28 несовершеннолетних.
«Одновременно главой государства принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда иностранных граждан, неоднократно нарушавших законы Беларуси, а также длительное время не работавших в нашей стране», — отметили в пресс-службе.
Те, получил положительный ответ, — это не только выходцы из Украины, но также из более чем двух десятков других государств. В том числе, это Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Казахстан, Латвия, Ливан, Молдова, Палестина, Россия, Сирия, Узбекистан и Эстония.
Это не первый указ о приеме в белорусское гражданство, который подписывает глава государства. К примеру, в конце 2022 года таким образом гражданство получили 220 человек, в том числе 155 выходцев из Украины.
При этом в 2023 году был подписан указ № 222, который предусматривает новую процедуру вступления в гражданство Беларуси. Новые граждане теперь приносят присягу. Это обязательно для всех из возрастной группы от 18 до 80 лет.