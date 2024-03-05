Лукашенко подписал очередной указ о приеме в гражданство Беларуси

Те, получил положительный ответ, — это не только выходцы из Украины, но также из более чем двух десятков других государств. В том числе, это Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Казахстан, Латвия, Ливан, Молдова, Палестина, Россия, Сирия, Узбекистан и Эстония.