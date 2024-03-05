Путину на Ставрополье показали собирающего помидоры робота

«Путину на Ставрополье показывают робота, который умеет собирать помидоры», — рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Отмечается, что робота собрала команда из четырех человек. Робот передвигается по теплице на рельсах и собирает томаты с помощью специальных зубьев.
Во время визита на Ставрополье Путин также вспомнил, как ремонтировал дома и прокладывал линии электропередач во время работы в стройотряде. Путин признался, что, будучи спортсменом, рассчитывал, что работа дастся ему легко, однако все оказалось совсем не просто: «к концу дня уже едва ноги волок».
Также Путин в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса (АПК) пошутил о своих вкусовых предпочтениях.