«Сами от этого откажетесь». Лукашенко высказался против удаленной работы для женщин в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против удаленной и дистанционной работы для женщин в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Александр Лукашенко назвал одной из приоритетных задач белорусского государства баланс трудовых и семейных обязанностей, а также создание максимально комфортных условий для реализации женщин в карьере и в почетном статусе мамы. Он напомнил, что белорускам на законодательном уровне предоставили возможность трудиться неполное рабочее время, по гибкому графику или дистанционно, например, из дома.
— Теперь вы можете зарабатывать и решать домашние дела, не тратя время на дорогу в офис. И это только начало, — прокомментировал он.
Однако здесь же Лукашенко сделал ремарку о том, что лично ему не нравится тот факт, что женщины работают удаленно.
— Я против этого, я сторонник того, чтобы женщина впереди мужчины и в офис, и на танцы, и на свадьбы, и прочее — шла и была впереди, — заявил он.
Далее белорусский президент пояснил, что ему не нравится идея того, чтобы женщину замыкали бы дома, «чтобы она там по кухне бегала и готовила мужикам и детям есть, и чтобы она дистанционно чем-то управляла».
При этом Лукашенко заметил, что сами белорусские женщины захотели работать удаленно. Хотя, как он думает, с течением времени от дистанционки могут и отказаться.
— Пройдет немного времени, вы от этого откажетесь и потребуете от нас, чтобы мы создали вам нормальные условия трудиться, быстро доходить или доезжать до офиса и работать там, — подчеркнул он.