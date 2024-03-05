«Сами от этого откажетесь». Лукашенко высказался против удаленной работы для женщин в Беларуси

В частности, Александр Лукашенко назвал одной из приоритетных задач белорусского государства баланс трудовых и семейных обязанностей, а также создание максимально комфортных условий для реализации женщин в карьере и в почетном статусе мамы. Он напомнил, что белорускам на законодательном уровне предоставили возможность трудиться неполное рабочее время, по гибкому графику или дистанционно, например, из дома.