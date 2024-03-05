Депутат PAS после решения КС по Гагаузии: «Мы такой ситуацию не оставим»

«Приняли к сведению решение Конституционного суда (…) Ждем мотивированную часть решения суда и на его основе вмешаемся как можно скорее посредством нового закона. Мы добьемся того, чтобы возмещение НДС в автономии осуществлялось так же, как и в других регионах страны, то есть НДС поступал и возмещался из одного и того же источника — государственного бюджета. Мы не оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас», — написал Мариан в соцсетях.