Депутат PAS после решения КС по Гагаузии: «Мы такой ситуацию не оставим»

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Парламент подготовит новый закон об администрировании НДС в Гагаузии. Депутат PAS Раду Мариан прокомментировал решение Конституционного суда признать незаконными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривали возврат НДС из бюджета гагаузской автономии.
«Приняли к сведению решение Конституционного суда (…) Ждем мотивированную часть решения суда и на его основе вмешаемся как можно скорее посредством нового закона. Мы добьемся того, чтобы возмещение НДС в автономии осуществлялось так же, как и в других регионах страны, то есть НДС поступал и возмещался из одного и того же источника — государственного бюджета. Мы не оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас», — написал Мариан в соцсетях.
Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии. Решение КС окончательное, вступает в силу с момента принятия и публикуется в «Официальном мониторе» страны.