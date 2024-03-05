Что происходит вокруг ОДКБ в год председательства Казахстана — генсек Тасмагамбетов

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов встретился в Астане с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым и министром обороны Русланом Жаксылыковым, сообщили в ОДКБ.
«Был обсужден широкий круг тем, затрагивающих вопросы развития коллективной военной составляющей, а также совместного противодействия вызовам и угрозам», — говорится в сообщении.
В Минобороны республики отметили, что генсек ОДКБ проинформировал о ситуации, складывающейся в зоне ответственности организации.
Казахстан в этом году председательствует в организации, и в рамках председательства планируется провести заседание Совета министров обороны ОДКБ.
Вопросы организации этой встречи, которая пройдет в конце весны или в начале лета, обсудили в Минобороны.
Кроме того, Казахстан планирует в этом году провести заседание Комитета секретарей советов безопасности организации, добавили в ОДКБ.