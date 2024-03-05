«Я не вечен, вы будете жить при новом президенте». Лукашенко высказался о своем участии в президентских выборах в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с с активом Белорусского союза женщин ответил на вопрос о будущем страны и своем возможном участии в президентских выборах в 2025 году, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Лукашенко напомнил, что после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов в единый день голосования 25 февраля он также отвечал на вопрос о своем возможном участии в президентских выборах в Беларуси в 2025 году.
— Кто-то задавал вопрос: «Пойдете вы на выборы?». Я там не дослушал, говорю: «Пойду, пойду…». Но это не значит, что я уже решил и принял решение, — заметил он.
И добавил, что своим утвердительным ответом на вопрос он просто хотел пресечь расспросы и беспокойство на эту тему. А затем объяснил, от чего будет зависеть его возможное участие в президентских выборах 2025 года.
— Это не значит, что я сказал там: пойду или не пойду. Все будет зависеть от того, как мы подойдет к этим выборам, — указал он.
Здесь же Лукашенко заметил, что может объявиться человек, которому можно будет доверить президентский пост. Хотя и добавил, что может быть всякое, и поэтому было создано Всебелорусское народное собрание.
Также Лукашенко указал на то, что президентство — это тяжелейший труд. И рассказал, как со времен работы в сельском хозяйстве каждое утро, просыпаясь, сначала он смотрит в окно, чтобы определить погоду, и ход сельскохозяйственных работ.
— Но это моя жизнь, у меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее вы должны понимать: я не вечен, вы будете жить при новом президенте, — прокомментировал он.
А, резюмируя, назвал своей большой задачей то, чтобы Беларусь и ее граждане «тихо, спокойно, пусть бедновато где-то, но жили на своей земле и развивались».