Украинского олигарха признали экстремистом и конфисковали его активы

Административный иск Генпрокуратуры, поддержанный прокуратурой Адыгеи, Кошехабльский райсуд республики рассмотрел в закрытом режиме. По данным источников «Ъ» в надзорном ведомстве, активы ответчиков, основными из которых являются Игорь Коломойский и Павел Шитов, прокуроры нашли, надзирая за борьбой с экстремизмом.
Активизировалась группа, или объединение, в 2014 году после «антиконституционного переворота в Киеве». Коломойский, которого в иске называют олигархом, поддержал новые власти республики и был назначен ими губернатором Днепропетровской области. С 2014 года с помощью подконтрольных СМИ он «развернул масштабную антироссийскую агитацию», а также «взял на полное обеспечение» подразделения признанного в России террористическим «Азова», националистические батальоны «Днепр», «Луганск», «Шахтерск» и «Айдар» (признан террористическим и запрещен), тратя на них до $10 млн ежемесячно. Также, говорится в иске, Коломойский поощрял убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждую жертву. По данным Генпрокуратуры, олигарх был причастен и к событиям в Одессе в мае 2014 года, где погибли не менее 50 человек.
Бизнес-составляющей сообщества административный истец посчитал JKX Oil & Gas Limited, подконтрольную Коломойскому. Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них «постоянные и высокие доходы». Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник «Ъ».
У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве. На Украине же, по версии надзора, Шитов был назначен «ответственным за криптоактивы» Коломойского. Кроме того, в соцсетях он неоднократно критически оценивал действия властей России, поддерживал теракты и диверсии на ее территории и публиковал «оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных граждан».
Одним из них стало крупное предприятие топливно-энергетического комплекса ООО «Южгазэнерджи», осуществляющее добычу газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Основным владельцем ООО оказалась Adygea Gas BV, зарегистрированная в Нидерландах, а также лондонская Page Gas Ltd. Обе они находятся в собственности экстремистской JKX Oil & Gas Limited.
Кроме того, Adygea Gas BV выступала владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Кейтеринг-Юг», зарегистрированного в Адыгее и осуществляющего услуги в области общественного питания. Доли ответчиков в компаниях, стоимость которых, согласно судебным документам, превышала 5 млрд руб., а ежегодная выручка составляла около 1,7 млрд руб., были обращены в доход России. Кроме того, конфискована недвижимость, которой владели украинские резиденты JKX Oil & Gas Limited и другие ответчики в России.
Согласно судебному решению, государство получило контроль в центре Москвы над шестью помещениями в бизнес-центре в 3-м Самотечном переулке, 11, стр. 1 и домом в Звонарском переулке, 5, стр. 2 общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Стране отошли 494 земельных участка сельхозназначения общей площадью 5573 га в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их кадастровая стоимость превысила 6 млрд руб. «Решение обращено к немедленному исполнению», — сообщили «Ъ» в суде.
Российские ответчики на запрос «Ъ» не ответили. При этом следует напомнить, что Игорь Коломойский преследуется не только в России, но и на родной Украине.
После конфликта с президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году Коломойский был снят с должности губернатора. В 2016 году национализирован Приватбанк. Против его руководства было возбуждено дело по обвинению в выводе накануне национализации около 19 млрд гривен (около $707 млн) из кредита рефинансирования. В результате ряд активов Коломойского был заморожен.
В сентябре 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели у бизнесмена обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта» и махинациях с «Укртатнафтой». Через два месяца обе компании были национализированы.
В феврале 2023 года СБУ сообщила о разоблачении схемы хищений в «Укрнафте» и «Укртатнафте» на 40 млрд гривен (более $1 млрд).
В сентябре того же года СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в течение 2013−2020 годов бизнесмен легализовал более $13 млн путем их вывода за границу. Предпринимателя отправили под арест на два месяца с возможностью выйти под залог в 509 млн гривен (около $13,8 млн), но он отказался его вносить. Своей вины бизнесмен, находящийся в СИЗО, не признает.
После изоляции Коломойского в 2023 году были арестованы его доли в компаниях стоимостью больше $81 млн, почти 1 тыс. объектов недвижимости и не менее 1,6 тыс. транспортных средств. По состоянию на сентябрь 2023 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $835 млн.
Николай Сергеев, Анна Перова