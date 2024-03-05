Украинского олигарха признали экстремистом и конфисковали его активы

Активизировалась группа, или объединение, в 2014 году после «антиконституционного переворота в Киеве». Коломойский, которого в иске называют олигархом, поддержал новые власти республики и был назначен ими губернатором Днепропетровской области. С 2014 года с помощью подконтрольных СМИ он «развернул масштабную антироссийскую агитацию», а также «взял на полное обеспечение» подразделения признанного в России террористическим «Азова», националистические батальоны «Днепр», «Луганск», «Шахтерск» и «Айдар» (признан террористическим и запрещен), тратя на них до $10 млн ежемесячно. Также, говорится в иске, Коломойский поощрял убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждую жертву. По данным Генпрокуратуры, олигарх был причастен и к событиям в Одессе в мае 2014 года, где погибли не менее 50 человек.