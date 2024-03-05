Лукашенко в Минске посетил благотворительный фестиваль «Алина»

(Обновлено 21:21)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко посетил благотворительный фестиваль «Алина»-2024, который посвящен дружбе народов. Мероприятие впервые проходит в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В шоу под сводами «Минск-Арены» принимали участие известные гимнастки Дина и Арина Аверины, Екатерина Селезнева и Дарья Трубникова, а также знаменитые артисты Рагда Ханиева, Наталья Подольская, Руслан Алехно. Ведущий фестиваля — Дмитрий Губерниев.



В числе участников гимнастки из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Гватемалы, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Мексики, России, Сербии и Узбекистана. Общее количество участников фестиваля — около 300 человек.

Спортивный праздник собрал около 5 тыс. приглашенных гостей. Это дети, которые занимаются в секциях художественной гимнастики и смежных видах спорта, как, например, фигурное катание, а также родители юных спортсменов.

Кроме того, на трибуны «Минск-Арены» пригласили около 700 детей из минских детских домов.

Фестиваль «Алина» — один из самых масштабных проектов Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Он проводится с 2009 года. Главная цель благотворительного праздника, который объединяет сотни юных спортсменов из России и других стран, — популяризация детско-юношеского спорта, в частности художественной гимнастики. Фонд берет на себя все расходы.

В 2024 году фестиваль впервые проходит в двух странах. 2 марта он прошел в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой на федеральной территории «Сириус», а теперь спортивный праздник принимает Минск. Для зрителей подготовлены более десятка красочных номеров. -0-

