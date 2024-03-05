Маск предрек падение США из-за нелегальных мигрантов

«Америка падет, если попытается поглотить мир», — написал он в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который написал, что ситуация на границе «разрушает Америку».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кровь многих жертв преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, лежит на нынешнем президенте США Джо Байдене. По его словам, в Соединенных Штатах появился новый вид преступности, который он назвал «преступления мигрантов имени Байдена».
Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.