Посол Антонов предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО в Европе

«Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно — того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину украинского проекта», — сказал Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского посольства. «По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — полагает посол.