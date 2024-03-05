Посол Антонов предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО в Европе

«Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно — того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину украинского проекта», — сказал Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского посольства. «По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — полагает посол.
Запись разговора военных опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, разговор состоялся 19 февраля между высокопоставленными офицерами бундесвера. Они говорили об использовании ракет Taurus Украиной, в том числе для ударов по Крымскому мосту. Позднее Минобороны ФРГ подтвердило, что разговор военных перехватили.