Путин призвал создать привлекательный имидж для жизни на селе

«Но это не мешает показывать привлекательные стороны жизни населения и работы в сельхозсекторе. Потому что там действительно есть чем гордиться. Не хочу уже по третьем кругу идти и говорить о наших достижениях. Это становится всё более и более высокотехнологичной сферой деятельности. Это здорово просто, очень интересно. Об этом, безусловно, не просто нужно подумать, нужно предпринять дополнительные шаги в этом направлении», — добавил он.