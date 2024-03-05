Путин призвал создать привлекательный имидж для жизни на селе

Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
«У нас много говорят о наших достижениях, о сельском хозяйстве, о людях, которые на селе работают. Но, наверное, недостаточно. Наверное, это тоже можно делать более креативно, более доходчиво, более зрелищно, чтобы создавать такой имидж человека, который работает на селе, как привлекательный и для проживания, и для работы», — сказал Путин.
Президент отметил, что на селе еще очень много нужно сделать для того, чтобы жизнь и работа в сельском хозяйстве, жизнь на селе была достойной сегодняшнего дня.
«Но это не мешает показывать привлекательные стороны жизни населения и работы в сельхозсекторе. Потому что там действительно есть чем гордиться. Не хочу уже по третьем кругу идти и говорить о наших достижениях. Это становится всё более и более высокотехнологичной сферой деятельности. Это здорово просто, очень интересно. Об этом, безусловно, не просто нужно подумать, нужно предпринять дополнительные шаги в этом направлении», — добавил он.