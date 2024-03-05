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Единственный выход из кризиса в Газе — создание Палестинского государства — МИД Казахстана

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Единственное решение палестино-израильского конфликта — создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

Это неизменная позиция Казахстана, подчеркнул министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.

Руководитель казахстанской дипломатии принял участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС.

В своём выступлении Мурат Нуртлеу выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, отметили в ведомстве.

Выходом из сложившейся катастрофической ситуации, считает Нуртлеу, может быть только скорейшее прекращение боевых действий.

«Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан», — говорится в сообщении МИД.

В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в числе которых Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иордания, Иран, Турция, Марокко.

В ходе СМИД государства-члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения кризиса.