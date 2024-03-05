Единственный выход из кризиса в Газе — создание Палестинского государства — МИД Казахстана

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Единственное решение палестино-израильского конфликта — создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.
Это неизменная позиция Казахстана, подчеркнул министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.
Руководитель казахстанской дипломатии принял участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС.
В своём выступлении Мурат Нуртлеу выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, отметили в ведомстве.
Выходом из сложившейся катастрофической ситуации, считает Нуртлеу, может быть только скорейшее прекращение боевых действий.
«Казахстан призвал активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона, что представляется особо важным в преддверии предстоящего священного месяца Рамадан», — говорится в сообщении МИД.
В работе сессии приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ОИС, в числе которых Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иордания, Иран, Турция, Марокко.
В ходе СМИД государства-члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения кризиса.