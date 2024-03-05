В Гагаузии поддержали решение КС Молдавии о поправке в налоговый кодекс

«В основу принятия этого нормативного акта была положена не экономическая и социальная целесообразность, а политическая составляющая с целью наказания гагаузского народа. Мы очень рады, что КС разобрался в этой ситуации и вынес абсолютно конституционное и законное решение. И мы надеемся, что это послужит власти уроком, чтобы подобные действия в отношении не только Гагаузии, но и других регионов нашей страны, не свершались», — заявил Лейчу на брифинге.