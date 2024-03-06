В Ростовской области для участия в СВО формируют именной батальон

По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, региону поручили сформировать именной мотострелковый полк. Сейчас идет набор бойцов. Отметим, что при заключении контракта для прохождения службы солдатам предусмотрена региональная выплата — 500 тысяч рублей, а также выплата Минобороны РФ — 195 тысяч.