В Ростовской области для участия в СВО формируют именной батальон

В Ростовской области для участия в специальной военной операции формируют именной батальон «Дон». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, региону поручили сформировать именной мотострелковый полк. Сейчас идет набор бойцов. Отметим, что при заключении контракта для прохождения службы солдатам предусмотрена региональная выплата — 500 тысяч рублей, а также выплата Минобороны РФ — 195 тысяч.
Как только контракт будет подписан, то бойцов направляют на полигон ЮВО для прохождения военной подготовки.