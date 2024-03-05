Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Глава МИД Казахстана встретился с Министром иностранных дел Сьерра-Леоне

В рамках рабочего визита в г. Джидда Заместитель Премьер-Министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу встретился с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Тимоти Кабба, передает El.kz со ссылкой на МИД РК.

Стороны отметили важность активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран для выявления перспективных направлений сотрудничества. В данном контексте собеседники приветствовали подписание Соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

Дипломаты выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в IT сфере, энергетике и в области продовольственной безопасности, договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций, а также подтвердили намерение в укреплении всех сфер взаимодействия.