Глава МИД Казахстана встретился с Министром иностранных дел Сьерра-Леоне

Стороны отметили важность активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран для выявления перспективных направлений сотрудничества. В данном контексте собеседники приветствовали подписание Соглашения об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.
Дипломаты выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в IT сфере, энергетике и в области продовольственной безопасности, договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций, а также подтвердили намерение в укреплении всех сфер взаимодействия.