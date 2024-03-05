Нарышкин сообщил о договоренности с главой ЦРУ о недопуске утечек

«Это была наша взаимная договоренность — не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах. Я этой договоренности придерживаюсь», — сказал Нарышкин в интервью «Соловьев Live» (цитата по ТАСС). По его словам, утечки прежде допускались только со стороны США.