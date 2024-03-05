Нарышкин сообщил о договоренности с главой ЦРУ о недопуске утечек

«Это была наша взаимная договоренность — не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах. Я этой договоренности придерживаюсь», — сказал Нарышкин в интервью «Соловьев Live» (цитата по ТАСС). По его словам, утечки прежде допускались только со стороны США.
Последний раз о переговорах главы СВР и ЦРУ сообщалось в июне 2023 года. Тогда они поговорили по телефону по поводу ситуации на Украине. В феврале 2024-го Сергей Нарышкин анонсировал контакты с Уияльмом Бернсом, но деталей не уточнил.
В сентябре Уильям Бернс заявил о высокомерии главы СВР во время последнего разговора. Сергей Нарышкин после этого сказал, что «нашим визави» даже в таком разговоре не удается «освободиться от использования идеологических клише», а дерзостью глава ЦРУ счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.