Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи

С октября 2022 года Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Рафаэль Гросси посещал станцию три раза с начала спецоперации. Обстановку вокруг ЗАЭС он называл крайне нестабильной. В декабре прошлого года «Росатом» и МАГАТЭ договорились о проведении консультаций в начале 2024 года по ситуации на Запорожской АЭС.