Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи

В конце января Рафаэль Гросси сообщал о планах посетить Запорожскую АЭС, Киев и Москву, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности станции и установленные вокруг нее минные заграждения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в ходе визита Рафаэля Гросси не планируется его встреча с Владимиром Путиным.
С октября 2022 года Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Рафаэль Гросси посещал станцию три раза с начала спецоперации. Обстановку вокруг ЗАЭС он называл крайне нестабильной. В декабре прошлого года «Росатом» и МАГАТЭ договорились о проведении консультаций в начале 2024 года по ситуации на Запорожской АЭС.
Лусине Баласян