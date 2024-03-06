Захарова предупредила о традиции США предавать союзников

«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — оценила дипломат слова Джона Кирби о том, что Зеленский хочет воевать сам и никогда не просил отправить американских военных на Украину. Также Захарова задалась вопросом, зачем в таком случае Зеленский просится в НАТО.