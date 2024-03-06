Шольц назвал пропагандой данные о мирном договоре России и Украины

В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине закончить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступлении в НАТО; по словам Арахамии, Украина отказалась, в том числе, по совету Джонсона. Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».