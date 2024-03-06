Думские партии выставят наблюдателей на президентские выборы

Той же позиции, что наблюдатели поработают безвозмездно с привлечением однопартийцев, молодежных лидеров и активистов, выступают и представители партий ЛДПР и «Новых Людей». Однако, по мнению источников издания, все понимают, что без оплаты качественного наблюдения не получится, поэтому они сосредоточатся на участках с населением более 1000 человек.