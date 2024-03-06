Думские партии выставят наблюдателей на президентские выборы

«Сторонники партии будут работать все три дня, особое внимание КПРФ уделит наблюдению за голосованием 17 марта и подсчету голосов», — приводит слова первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина газета «Ведомости». По его словам, коммунисты не будут нанимать людей для работы, поэтому им оплата не предполагается.
Той же позиции, что наблюдатели поработают безвозмездно с привлечением однопартийцев, молодежных лидеров и активистов, выступают и представители партий ЛДПР и «Новых Людей». Однако, по мнению источников издания, все понимают, что без оплаты качественного наблюдения не получится, поэтому они сосредоточатся на участках с населением более 1000 человек.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В выборах примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков — «Новые люди», Владимир Путин — самовыдвижение.