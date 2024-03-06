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В Госдуму внесут законопроект об увеличении маткапитала с 2025 года

6 марта в Госдуму внесут законопроект, предполагающий увеличение материнского капитала с 1 февраля 2025 года. На первого ребенка предлагается выплачивать 756,7 тыс. руб., на второго — 1 млн, а также на третьего при условии, что прежде право на такие меры господдержки не возникало, сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале Нилов опубликовал фрагмент законопроекта и пояснительной записки. Депутат отметил, что материнский капитал — стабильный инструмент стимулирования рождаемости. Однако, отметил он, за последние два года стоимость жилья заметно выросла.

«Принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране», — говорится в пояснительной записке.

1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован и составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго. 29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о продлении программы до 2030 года. 1 марта в Госдуму внесли законопроект о бессрочном действии программы маткапитала.

Лусине Баласян

Госдума
закон