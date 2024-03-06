В Госдуму внесут законопроект об увеличении маткапитала с 2025 года

6 марта в Госдуму внесут законопроект, предполагающий увеличение материнского капитала с 1 февраля 2025 года. На первого ребенка предлагается выплачивать 756,7 тыс. руб., на второго — 1 млн, а также на третьего при условии, что прежде право на такие меры господдержки не возникало, сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.