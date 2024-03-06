В Госдуму внесут законопроект об увеличении маткапитала с 2025 года

В Telegram-канале Нилов опубликовал фрагмент законопроекта и пояснительной записки. Депутат отметил, что материнский капитал — стабильный инструмент стимулирования рождаемости. Однако, отметил он, за последние два года стоимость жилья заметно выросла.
«Принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране», — говорится в пояснительной записке.
1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован и составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго. 29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о продлении программы до 2030 года. 1 марта в Госдуму внесли законопроект о бессрочном действии программы маткапитала.
Лусине Баласян