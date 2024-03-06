Правительство Латвии утвердило список запрещенных к импорту из России продуктов

22 февраля сейм (парламент) Латвии одобрил законопроект о запрете ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. При этом транзит российской и белорусской продукции в другие страны Евросоюза не запрещается. По данным латвийского Минсельхоза, за первые десять месяцев 2023 года Латвия импортировала сельхозпродукции из России на €280 млн. 90% общего объема импорта из РФ пришлось на корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло.