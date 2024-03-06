Правительство Латвии утвердило список запрещенных к импорту из России продуктов

В перечень внесены овощи и корнеплоды, включая картофель, лук, морковь, помидоры, а также яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Под запрет на импорт попадают маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции. Также к ввозу в Латвию запрещены российские и белорусские злаки (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес, ячмень), корма для животных, мука и гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла.
22 февраля сейм (парламент) Латвии одобрил законопроект о запрете ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. При этом транзит российской и белорусской продукции в другие страны Евросоюза не запрещается. По данным латвийского Минсельхоза, за первые десять месяцев 2023 года Латвия импортировала сельхозпродукции из России на €280 млн. 90% общего объема импорта из РФ пришлось на корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло.
О разработке законопроекта в конце января 2024 года говорил министр земледелия Латвии Армандс Краузе. В начале февраля фермеры Латвии в ходе масштабной акции протеста потребовали от властей запретить импорт в страну и транзит в ЕС товаров из России и Белоруссии, в том числе продовольственных.
Лусине Баласян