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В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим в зоне СВО

Прощание с военнослужащим прошло 3 марта.
Источник: Комсомольская правда

Жители Усть-Илимска 3 марта простились с земляком, военнослужащим Иваном Свириденко, погибшим в зоне СВО. Об этом в социальных сетях сообщает глава города Анна Щекина.

О сибиряке отзываются как об отзывчивом человеке, который всегда приходил на выручку. Ивана считают смелым и честным.

— От администрации города, от себя лично и от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вместе с вами скорбит весь город, — говорит Анна Щекина.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске создали волонтерскую группу в поддержку участников СВО.