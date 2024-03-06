В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим в зоне СВО

Жители Усть-Илимска 3 марта простились с земляком, военнослужащим Иваном Свириденко, погибшим в зоне СВО. Об этом в социальных сетях сообщает глава города Анна Щекина.
О сибиряке отзываются как об отзывчивом человеке, который всегда приходил на выручку. Ивана считают смелым и честным.
— От администрации города, от себя лично и от всех жителей Усть-Илимска выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вместе с вами скорбит весь город, — говорит Анна Щекина.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске создали волонтерскую группу в поддержку участников СВО.