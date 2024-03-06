Орбан проведет переговоры с Трампом по Украине

Он уточнил, что политики встретятся во Флориде в пятницу, 8 марта, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Венгрия убеждена, что «мир на Украине — это президент Трамп», отметил Сийярто. «А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», — заявил он.