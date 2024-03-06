Орбан проведет переговоры с Трампом по Украине

Он уточнил, что политики встретятся во Флориде в пятницу, 8 марта, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Венгрия убеждена, что «мир на Украине — это президент Трамп», отметил Сийярто. «А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», — заявил он.
При этом министр признал, что большинство европейских политиков придерживаются другой точки зрения. Однако, напомнил он, что в период президентства Трампа не было никаких крупных глобальных конфликтов. Кроме того, тогда отношения Венгрии и США находились «на абсолютном высоком уровне», добавил Сийярто.
Он высказал мнение, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы на выборах в 2020 году победил Трамп. По словам венгерского министра, «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому переговоры неизбежны.