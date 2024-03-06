Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена… Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, удастся полностью освободить территорию Запорожской области.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.