Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена… Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, удастся полностью освободить территорию Запорожской области.