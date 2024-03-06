Bloomberg: Трамп в поисках средств для президентской кампании встретился с Маском

Детали их встречи не приводятся, однако агентство отмечает, что она прошла в тот момент, когда Трамп пытается привлечь доноров для финансирования своей кампании, которая в последнее время «испытывает нехватку средств».
Как утверждает газета The New York Times, Маск не определился, делать ли взнос в кампанию Трампа. Согласно оценкам издания, недавние сообщения Маска в социальных сетях указывают на то, что он считает необходимым, чтобы президент США Джо Байден потерпел поражение в ноябре.
Обладая состоянием в размере около $200 млрд, по данным Forbes, Маск может решить поддержать Трампа и практически в одиночку уничтожить «огромное финансовое преимущество Байдена и его союзников перед бывшим президентом США».