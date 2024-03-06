Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой

«Конечно же, это не значит, что это какой-то бесполезный танк или не представляющий угрозу. Конечно, представляющий угрозу. Но Вооруженные силы РФ раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», — подчеркнул глава ДНР.