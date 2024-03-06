ЕК планирует получить €15 млрд доходов от замороженных активов РФ до 2027 года

В странах Европы заблокировано €208 млрд активов Банка России, большая часть из них в Бельгии. «Когда есть доходы от этих активов, налогообложение этих доходов должно быть направлено на поддержку Украины. Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы, и оно может распоряжаться поступлениями от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины», — сказал Рейндерс на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Следующий этап, которым занимается ЕК, — размещение доходов от активов на специальных счетах. Таким образом ЕК сможет оценить общую сумму.
1 февраля Евросовет утвердил предложение ЕК об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. Предполагается, что доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов средства поступят в бюджет и направятся на помощь Украине. В октябре 2023 года премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что власти планируют передать Украине €1,7 млрд, полученных в виде налогов от доходов в ходе реинвестирования замороженных активов.
Лусине Баласян