ЕК планирует получить €15 млрд доходов от замороженных активов РФ до 2027 года

В странах Европы заблокировано €208 млрд активов Банка России, большая часть из них в Бельгии. «Когда есть доходы от этих активов, налогообложение этих доходов должно быть направлено на поддержку Украины. Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы, и оно может распоряжаться поступлениями от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины», — сказал Рейндерс на пресс-конференции (цитата по ТАСС).