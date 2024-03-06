Президент Аргентины намекнул на свой визит на Украину

Как следует из статьи, визит состоится в рамках его турне по Европе в июне текущего года. В подписи к посту Милей повторил заголовок издания про визит на Украину. При этом никаких деталей он не сообщил. Аргентинский лидер также не подтвердил и не опровергнул данную информацию.