Президент Аргентины намекнул на свой визит на Украину

Как следует из статьи, визит состоится в рамках его турне по Европе в июне текущего года. В подписи к посту Милей повторил заголовок издания про визит на Украину. При этом никаких деталей он не сообщил. Аргентинский лидер также не подтвердил и не опровергнул данную информацию.
Ранее Хавьер Милей предложил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. По данным La Nación, он запланирован на второй квартал 2024 года. По прогнозам, президент Бразилии Лула да Силва не собирается принимать участие в мероприятии из-за хороших отношений, которые Бразилиа поддерживает с Москвой и Пекином.