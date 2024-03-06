Глава Башкирии внес изменения в указ о мобилизации

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, произошла реструктуризация в должностях внутри аппарата правительства РБ. В частности, должность заведующего отделом мобилизационной подготовки в составе призывной комиссии была переименована в должность директора департамента мобилизационной подготовки и специальных программ. Кроме того, должность, ранее занимаемая заместителем премьер-министра республики — министром ЖКХ, теперь прописана просто в качестве «министр ЖКХ РБ» без указания на пост заместителя премьер-министра.