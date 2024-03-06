Алексей Дёмкин займется оценкой работы глав местного самоуправления Прикамья

После ухода из городской администрации в 2023 году Алексей Дёмкин занял пост заместителя председателя правительства Пермского края. Он курирует региональные Минтерразвития и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также взаимодействие краевых властей с парламентом Прикамья.