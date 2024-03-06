Алексей Дёмкин займется оценкой работы глав местного самоуправления Прикамья

Бывший глава Перми Алексей Демкин возглавит экспертную комиссию по оценке эффективности работы органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях Пермского края.
Соответствующий указ 4 марта подписал глава региона Дмитрий Махонин.
Помимо Алексея Дёмкина в состав краевой комиссии включили начальника отдела социально-экономического анализа Министерства территориального развития Пермского края Ксению Касумову.
После ухода из городской администрации в 2023 году Алексей Дёмкин занял пост заместителя председателя правительства Пермского края. Он курирует региональные Минтерразвития и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также взаимодействие краевых властей с парламентом Прикамья.
На посту главы Перми Алексей Дёмкин трудился с 23 марта 2021 года по 27 июня 2023 года.