Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Житель Иркутска Андрей Газизов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом сообщают в администрации города.
Известно, что сибиряк родился 1 января 1993 года. Его наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали семье. Помимо Андрея Газизова были награждены Дмитрий Иванов, Александр Соболев, Владислав Ясюкевич, Петр Людвиг, Олег Соков, Владимир Горячев и Василий Гусаченко. Все они погибли во время проведения спецоперации.
— На всех уровнях власти сейчас очень многое делаем, чтобы достойно увековечить память погибших. Безусловно, семьи военнослужащих всегда могут к нам обратиться, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.