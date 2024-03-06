Лукашенко подтвердил планы участия в выборах президента Беларуси 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Белорусского союза женщин, которая прошла 5 марта 2024 года, подтвердил планы на участие в выборах президента Беларуси в 2025 году. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко напомнил, что ранее журналисты ему уже задавали вопрос, будет ли он принимать участие в президентских выборах в 2025 года.
— Я там не дослушал. Пойду-пойду.
Он пояснил, что это не значит, что уже решил и что решение уже было принято, добавив:
— Просто им хотел сказать: «Да пойду, успокойтесь вы».
Глава государства акцентировал внимание на том, что все будет зависеть от того, как именно страна подойдет к выборам.
— А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить.
Кроме того, он подчеркнул, что понимает, что такое президент Беларуси при такой власти.
— Вы чувствуете опасность, женщины, действительно. Может быть, перебираете излишне, что никто нас не защитит, кроме него. Да нет. Людей крепких достаточно.
Он заметил, что проблема заключается в том, что таких людей, порой, не видят, однако они есть, но сказал он, они должны выйти на поверхность.
— Вы должны увидеть своего человека, который вас сможет защитить, и который не пожалеет там своей жизни, как бы это пафосно ни звучало.
Президент также высказал мнение, что президентский пост — тяжелейшее время, отметив, что он не вечен:
— Я не вечен, вы будете жить при новом президенте, и это большая моя задача.
Он заявил, что очень хочет, чтобы Беларусь тихо, спокойно, «пусть бедновато где-то…но мы жили на своей земле и развивались».