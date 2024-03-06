Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Президент побывал в новом Tashkent City Mall. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне президент Шавкат Мирзиёев посетил торгово-развлекательный центр Tashkent City Mall, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

5 марта президент Шавкат Мирзиёев посетил в Ташкенте новые современные объекты в области спортивного образования, торговли и услуг, в том числе новый ТРЦ Tashkent City Mall, сообщает пресс-служба главы государства.

Многофункциональный комплекс предоставляет современные торговые услуги и различные виды сервиса. В пятиэтажном здании центра расположены магазины, рестораны и кафе, развлекательные зоны и спортивные площадки. На подземном уровне организован двухэтажный паркинг.

В центре открыты бутики ведущих мировых брендов. Среди них много тех, кто впервые выходит на рынок Узбекистана.

Большое пространство в комплексе занимают игровые зоны для детей и взрослых, 14 кинотеатров. Одним словом, здесь созданы все условия для того, чтобы люди могли делать покупки, отдыхать, заниматься спортом.

Сообщается, что комплекс способен обслуживать 60 тысяч человек в день. Здесь будет обеспечена занятость более 3 тысяч человек.

Мирзиёев также ознакомился с открытым здесь первым в стране IMAX-кинотеатром и посмотрел короткий фильм. Кроме того, президент пообщался с посетителями центра.

Глава государства также ознакомился с условиями, создаваемыми в пятизвездочном отеле, который является частью данного комплекса, говорится в сообщении.

Новый 31-этажный отель способен обслуживать одновременно 500 человек. В нем будут 273 стандартных номера, а также номера для гостей высокого уровня.

В отеле также будут действовать большие и малые конференц-залы, открытые и крытые бассейны, ресторан и кафетерий. В здании установлена система «Умный дом» и скоростные лифты.

Открытие отеля запланировано на май. Здесь будет создано еще 500 постоянных рабочих мест, отмечает пресс-служба.

Глава государства подчеркнул важность строительства таких современных центров, предоставляющих качественные услуги населению, и в других городах страны.

Шавкат Мирзиеев
экономика