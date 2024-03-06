В Волгограде утвердили списки наблюдателей на президентские выборы

«Это необходимо, наблюдатель должен быть подготовлен для того, чтобы он знал нормативную базу, не растерялся и мог быстро среагировать в разных ситуациях, — пояснила председатель региональной Общественной палаты Татьяна Гензе. — Был разработан кодекс этики наблюдателя, нормативно-справочный материал, правила поведения на участке. Ведь важно, чтобы голосование прошло свободно, а результат точно отражал волеизъявление граждан. Гарантией этого будет та работа по общественному контролю, которую обеспечат общественные наблюдатели. Важно помнить, что мы не только свидетели этого исторического события, но и участники этого процесса и от нашей роли тоже зависит успешность выборов Президента России».