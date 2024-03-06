В Волгограде утвердили списки наблюдателей на президентские выборы

Гарант прозрачности
Как и перед любыми другими выборами, общественные наблюдатели прошли специальное обучение. Из новшеств 2024 года — сдача зачета по пройденному материалу.
«Это необходимо, наблюдатель должен быть подготовлен для того, чтобы он знал нормативную базу, не растерялся и мог быстро среагировать в разных ситуациях, — пояснила председатель региональной Общественной палаты Татьяна Гензе. — Был разработан кодекс этики наблюдателя, нормативно-справочный материал, правила поведения на участке. Ведь важно, чтобы голосование прошло свободно, а результат точно отражал волеизъявление граждан. Гарантией этого будет та работа по общественному контролю, которую обеспечат общественные наблюдатели. Важно помнить, что мы не только свидетели этого исторического события, но и участники этого процесса и от нашей роли тоже зависит успешность выборов Президента России».
Как отметил начальник отдела НКО управления Минюста РФ по Волгоградской области Сергей Проценко, институт общественного наблюдения в глазах всего населения страны выступает гарантом законности выборов и защитным барьером от деструктивного влияния.
«И очень важно этот авторитет сохранить, — подчеркнул Сергей Проценко. — Потому что в период предвыборной кампании отдельными лицами, которые, несомненно, находятся под иностранным влиянием, предпринимаются попытки информационного давления, направленные на дискредитацию выборов президента. Сторонники несистемной позиции, откровенно маргинальные элементы призывают к блокированию работы избирательных участков путем массовой явки в полдень 17 марта и порчи бюллетеней. Есть попытки на фоне предвыборной кампании использовать национальные и религиозные факторы для разобщения населения. Наша общая задача — не допустить даже малейших сомнений в легитимности выборов, подсчете голосов, внести свой вклад в обеспечение свободных, честных, чистых, выборов».
В этом контексте роль общественных наблюдателей сложно переоценить, но важно, чтобы контроль за чистотой выборов был выстроен прозрачно.
«Чтобы личные интересы участников этого процесса, не только наблюдателей, но и всех, кто заявляет о своей причастности к этой избирательной кампании, служили достижению общей цели — сохранению страны, ее укреплению и дальнейшему ее самостоятельному развитию», — добавил Проценко.
Прошедшим отбор 1400 наблюдателям будут выданы направления на избирательные участки, где они будут работать.
Равные возможности
Как отметила Татьяна Гензе, эффективность работы общественного наблюдения ежегодно демонстрируется в ходе избирательного процесса.
«В дни голосования приходят десятки тысяч сообщений от наблюдателей, которые находятся на местах, а мы эту информацию обрабатываем, — объяснила председатель Общественной палаты Волгоградской области. — Здесь в штабе будет смонтирована видеостена и установлены компьютеры, чтобы эксперты могли осуществлять видеонаблюдение за любым участком в живом режиме реального времени».
По словам Татьяны Гензе, начинается горячая пора, потому что до главных выборов 2024 года осталось 10 дней.
«Планируем провести мониторинг избирательных участков на доступность для жителей, которые имеют ограничения, — мамочек с колясками, пожилых, людей с ограниченными возможностями, — заявила Татьяна Гензе. — Также со следующей недели начнет работать горячая линия, которая будет принимать звонки от жителей Волгоградской области».
По словам председателя регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаила Битюцкого, уже все избирательные участки в Волгоградской области готовы к важнейшему политическому событию этого года.
«Выборы президента — самые главные выборы в нашей стране, — подчеркнул Михаил Битюцкий. — Важнейшая особенность всенародного голосования в этом году — проведение его в условиях специальной военной операции. Органы государственной и муниципальной власти видят главными своими задачами обеспечение системы участковых избирательных комиссий всем необходимым для безопасных и честных выборов. Во всех 1400 УИК проведены проверки на предмет безопасной эксплуатации зданий. На местах будут находиться представители силовых структур. Также подготовлены резервные помещения, источники электричества, транспорт».
Выборы Президента РФ пройдут в трехдневном формате: на участки можно прийти 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.
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