Мэр Омска Шелест объяснил перевод окружных глав под личный контроль

Соответствующие изменения в структуре городской администрации рассмотрены на внеочередном заседании Омского горсовета.
"Принял решение взять на личный контроль работу всех глав окружных администраций.
По сути, они становятся моими заместителями по конкретным городским территориям, которые будут нести личную ответственность за вверенный участок работы", — заявил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Как отметил глава города, взаимодействие с людьми, решение актуальных вопросов развития общественных пространств — это ключевые задачи, которые стоят перед всеми главами.
Напомним, ранее глав окружных администраций курировал первый заместитель мэра.