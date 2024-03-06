Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул

По ее словам, на референдуме 2014 года в Гагаузии более 98 процентов жителей высказались за евразийскую интеграцию.
«Это волеизъявление гагаузского народа, и Майе Санду, другим представителям правящей партии придется с ним считаться. Мы будем отстаивать позицию жителей автономии, используя для этого все инструменты демократического, правового государства», — сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами, осенью этого года.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.