Омские депутаты постановили дать льготу омичам с гражданской позицией

«Прошу в силу высокой социальной значимости мероприятия принять депутатов соответствующее решение во всех чтениях», — обратился к собравшимся заместитель мэра Владимир Куприянов.
По мнению депутатского корпуса, омичи, проявившие свою гражданскую позицию и внесшие вклад в будущее государства, достойны предложенного городскими властями поощрения. Тем, кто проголосовал на выборах президента впервые, то есть лицам от 18 до 24 лет, положено 8 бесплатных поездок, тогда как омичам постарше — 6. Решение принято единогласно.
При этом стоит помнить, что потратить поездки необходимо до 18 марта 2024 года именно в муниципальном транспорте.
«Это позволит тем омичам, кто впервые проявляет свою гражданскую позицию, приходя на участок выбирать главу государства, могли воспользоваться правом бесплатного проезда, получая 8 таких талонов. Если он проголосует сразу же в пятницу, то сможет не только в выходные воспользоваться этим правом, но и в первый рабочий день следующей недели», — уточнил Владимир Корбут.
Он особо подчеркнул, что грядущая избирательная кампания не просто рядовые выборы, а вотум доверия той политике, которая осуществляется государством.
«Я уверен, что все жители Омска придут поддержать будущее нашей России!», — заключил председатель ОГС.