Омские депутаты постановили дать льготу омичам с гражданской позицией

«Это позволит тем омичам, кто впервые проявляет свою гражданскую позицию, приходя на участок выбирать главу государства, могли воспользоваться правом бесплатного проезда, получая 8 таких талонов. Если он проголосует сразу же в пятницу, то сможет не только в выходные воспользоваться этим правом, но и в первый рабочий день следующей недели», — уточнил Владимир Корбут.