Трамп прокомментировал победы на праймериз в супервторник

«Они не просто так называют этот день супервторником. Это важный день», — заявил он. По итогам подсчета первых голосов Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах, в том числе Алабаме, Техасе, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Северной Каролине и ряде других.